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Japonya'da 6.3 büyülüğünde deprem!

Japonya'da 6.3 büyülüğünde deprem!.13895
  • Giriş : 28.12.2016 / 17:06:00
  • Güncelleme : 28.12.2016 / 17:10:23

Japonya'da 6.3 büyülüğünde bir deprem meydana geldi.

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Japonya yine büyük bir depremle sarsıldı. Ülkede 6.3 büyüklüğünde meydana gelen depremde ilk bilgilere göre can ve mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

Japonya'da meydana gelen 6.3 büyüklüğündeki deprem sonrası tsunami uyarısında bulunulmadı.

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