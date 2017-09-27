Japonya'da 6 büyüklüğünde bir deprem oldu
Japonya sallandı. Ülkenin kuzeydoğusunda 6 büyüklüğünde meydana gelen depremde can ve mal kaybı yaşanmazken, konuya ilişkin Japonya Meteoroloji Ajansından açıklama geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) ise depremin büyüklüğünü 5,9 olarak duyurdu.
Depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.
Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
TÜRKİYE
DİĞER HABERLER
Macron'dan ortak ordu açıklaması
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, AB'nin yeni politikası hakkında konuştu.
Harekete geçildi! Facebook yasaklanıyor!
Rusya'da sosyal paylaşım sitesi Facebook'un kaldırılabileceği öğrenildi.
Bu fotoğraftaki Canan Karatay değil
Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un ağırladığı Thelma Bishop, tıpkı Canan Karatay'a benziyor.
Kerkük'te sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Irak'ın Kerkük şehrinde sokağa çıkma yasağı ilan edildiği öğrenildi.