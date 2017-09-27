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Japonya'da 6 büyüklüğünde bir deprem oldu

Japonya'da 6 büyüklüğünde bir deprem oldu.13895
  • Giriş : 27.09.2017 / 09:11:00

Japonya'nın kuzeydoğusunda 6 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

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Sepet Beşik

Japonya sallandı. Ülkenin kuzeydoğusunda 6 büyüklüğünde meydana gelen depremde can ve mal kaybı yaşanmazken, konuya ilişkin Japonya Meteoroloji Ajansından açıklama geldi.

 

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) ise depremin büyüklüğünü 5,9 olarak duyurdu.

Depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

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