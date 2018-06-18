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Japonya'da deprem! Ölü ve yaralılar var!

Japonya'da deprem! Ölü ve yaralılar var!.19030
  • Giriş : 18.06.2018 / 07:43:00

Japonya'nın Osaka şehri yakınlarında deprem meydana geldi.

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Sepet Beşik

Japonya'nın Osaka şehri yakınlarında meydana gelen 6.1 büyüklüğündek depremde 3 kişi hayatını kaybederken, birçok kişi de yaralandı. Ölenler arasında 9 yaşında bir kız çocuğunun da olduğu öğrenildi.

Deprem sonrasında tsunami alarmı verilmedi, su şebekelerinde hasar olduğu belirlendi.

Deprem ilk olarak 5.9 olarak açıklansa da daha sonra 6.1 büyüklüğünde olduğu belirlendi.

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