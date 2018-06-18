Japonya'da deprem! Ölü ve yaralılar var!
Japonya'nın Osaka şehri yakınlarında meydana gelen 6.1 büyüklüğündek depremde 3 kişi hayatını kaybederken, birçok kişi de yaralandı. Ölenler arasında 9 yaşında bir kız çocuğunun da olduğu öğrenildi.
Deprem sonrasında tsunami alarmı verilmedi, su şebekelerinde hasar olduğu belirlendi.
Deprem ilk olarak 5.9 olarak açıklansa da daha sonra 6.1 büyüklüğünde olduğu belirlendi.
HÜRRİYET
DİĞER HABERLER
Prensin eşi trafik kazasında hayatını kaybetti
Kamboçya Prensi'nin eşi Ouk Phalla trafik kazasında hayatını kaybetti.
F-35 krizini tırmandırmak istiyorlar
ABD Temsilciler Meclisi, Türkiye'ye F-35 uçaklarının verilmesine karşı çıkıyor.
İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı!
İşgalci İsrail ordusu, zulmettiği Gazzelilere bu kez havadan saldırdı.
Zulme sessiz kalan askerlere tazminat cezası
Danimarka Savunma Bakanlığı, Irak'ta yaşanan zulme sessiz kaldığı için tazminata mahkum edildi.