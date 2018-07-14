Japonya'da felaket: 209 kişi hayatını kaybetti
Japonya'da sel ve heyelan felaketi. Ulusal Afet Ajansı, geçen haftadan bu yana ülkenin batısını etkisi altına alan aşırı yağışların neden olduğu sel felaketinden dolayı 209 kişi öldü.
Ülkedeki 31 eyalette, şiddetli yağışlardan dolayı bir haftada yaklaşık 700 toprak kayması meydana geldi.
Yetkililer, kayıp 50'den fazla kişinin arandığını, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini kaydetti.
Hiroşima, Okayama ve Ehime kentlerinde 70 binden fazla kurtarma görevlisinin çalışmalarına devam ettiği belirtildi.
Yangın ve Doğal Afet Yönetimi Ajansına göre sığınaklarda yaklaşık 6 bin 700 kişi bulunuyor.
Ülkede 19 vilayette 5,9 milyon kişi için tahliye emri çıkarılmıştı.
Sel ve toprak kaymalarında en fazla can kayıpları Hiroşima, Ehime, Okayama, Yamaguçi, Kyoto, Gifu, Şiga, Hyogo, Koçi ve Fukuoka bölgelerinde oldu.
Japonya Başbakanı Şinzo Abe, sel felaketi nedeniyle Avrupa ve Ortadoğu'ya yapacağı geziyi ertelemişti.
HÜRRİYET
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