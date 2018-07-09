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Japonya'da sel felaketi: 100 kişi can verdi

Japonya'da sel felaketi: 100 kişi can verdi.28376
  • Giriş : 09.07.2018 / 10:21:00

Japonya'nın batısı ile orta kesiminde yaşanan sel felaketi 100 can aldı.

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Japonya Yangın ve Afet Yönetimi Dairesi, ülkenin batı ve orta kesimlerinde etkisini gösteren şiddetli yağışların neden olduğu sel ve oprak kaymasından 100 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Yangın ve Afet Yönetimi Dairesi, arama kurtarma çalışmalarına katılan sivil savunma, sahil güvenlik, polis ve itfaiye personeli sayısının 73 bine yükseltildiğini, tahliye merkezlerinde kalan kişi sayısının 23 bin olduğunu belirtti.

Yetkililer 11 bölgede 267 bin haneye su verilemediğini, otoyolların sel sularıyla kaplandığını, birçok yerde tren seferlerinin yapılamadığını açıkladı.

Sel ve toprak kaymalarındaki can kayıpları, Hiroşima, Ehime, Okayama, Yamaguçi, Kyoto, Gifu, Şiga, Hyogo, Koçi ve Fukuoka bölgelerinde oldu.

Ülkede yağışlardan etkilenen 19 bölgede tahliye emri veya önerisi verilen kişi sayısı 5,9 milyona çıkmıştı.

NTV

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