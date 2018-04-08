Jet kazası soruşturmasında yeni gelişme
Başaran Holding'e ait özel jetin Dubai'den Istanbul'a dönerken Iran'da düşmesinin ardından, kaza nedenine ilişkin araştırmanın olay yeri olan Iran'da yapılacağı açıklandı. İki pilot, bir hostes ile birlikte 11 kişinin yaşamını yitirdiği kaza ile ilgili yapılacak teknik araştırma öncesinde de TC-TRB tescilli Bombardier Challenger 604 tipi iş jeti için tescilin olduğu Türkiye'den bir ekip ile uçak üreticisi Kanada'dan bir ekibin soruşturmada yer alacağı öğrenildi.
Havacılık uzmanları ise İran'dan kaynaklanan çeşitli nedenlerden dolayı kaza nedenine ilişkin soruşturmanın Kanada veya bir Avrupa ülkesinde yapılabileceğini kaydetti. Uzmanlar, uzun yıllar ambargodan dolayı havacılık alanında da kapalı kutu olan Iran'da, teknik yetersizlik görülmesi halinde soruşturmanın yer değiştireceğini ifade etti. Buna göre de ilk olarak Bombardier'ın genel merkezinin bulunduğu Kanada veya bakım tesislerinin olduğu bir Avrupa ülkesinin seçilebileceği aktarıldı.
KARAR
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