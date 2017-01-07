Jetlerimiz DEAŞ'a ölüm yağdırıyor!
Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait güçler Suriye'de terör örgütü DEAŞ'a karşı yürüttüğü operasyon kapsamında örgüte ait İHA'yı imha etti, gün içinde yaşanan çatışmalarda da 21 terörist etkisiz hale getirdi.
Savaş uçaklarımız aynı zamanda DEAŞ'a ait El Bab, Bzagah, Suflaniyah ve Kabr Al Mukri'de bulunan 12 hedefi imha etti. Örgütün barınma yerleri, karargah binaları, kontrol noktası, silah ve araçlarının yok edildiği bildirildi.
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