JOK davasında 31 sanığa müebbet
DİĞER HABERLER
25 bin öğretmen alınacak
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, öğretmen adaylarına müjdeli haberi verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, rektör atadı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, o üniversiteye rektör atadı.
Rusya'dan ABD'ye: Karşılık vereceğiz
Rusya ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki gerilim devam ediyor.
Irak'tan Türkiye'ye saldırı güvencesi
Irak Başbakanı İbadi, Türkiye'ye terör saldırıları konusunda güvence verdi.
Dışişleri Bakanlığı'ndan kimyasal silah tepkisi
Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'de yaşanan kimyasal silah saldırısını kınadı.