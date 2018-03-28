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JOK davasında 31 sanığa müebbet

JOK davasında 31 sanığa müebbet.21609
  • Giriş : 28.03.2018 / 11:33:00
  • Güncelleme : 28.03.2018 / 12:36:01

Jandarma Okullar Komutanlığı davasında 31 sanığa müebbet hapis verildi.

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Kritik davadan karar çıktı. Jandarma Okullar Komutanlığı davasında 31 sanığa müebbet hapis verildi.

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