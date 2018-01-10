Josef de Souza, Fener ile sözleşme yeniliyor
Tecrübeli oyuncu Josef de Souza, Fenerbahçe'den memnun. Golcü futbolcu, sarı-lacivertli takım ile sözleşme yenilemek istiyor.
Antalya'da sarı-lacivertli takımın kampında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Brezilyalı orta saha oyuncusu, "Antrenmanlar çok iyi geçiyor. Umarım 2018 yılı bizim için iyi bir sene olur." dedi.
Fenerbahçe ile 2018-2019 sezonu sonuna kadar sözleşmesi bulunan De Souza, sezon başında İngiltere ligi takımlarından aldığı teklifle ilgili, "Sezon başındaki teklif artık geçti. Burada kendi isteğimle kaldım ve çok mutluyum. Fenerbahçe'de devam etmek ve kontratımı yenilemek istiyorum. Buraya çok büyük bir sevgi besliyorum. Her geçen gün daha çok gelişiyorum. Çok mutluyum. Gelişmemi şampiyonlukla taçlandırmak istiyorum." ifadelerini kullandı.
Josef de Souza, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışıyla ilgili, "Lig henüz bütün takımlara açık. Bu bizim sorumluluğumuzu daha da artırıyor. Maçlarımızı kazanarak, yolumuza devam etmeliyiz. Lig, hala her şeye gebe. Şampiyonluk için savaşan bütün takımların şansı eşit. İstikrarı devam ettirdiğimiz sürece en iddialı ekiplerden biri olacağız." değerlendirmesinde bulundu.
Teknik direktör Aykut Kocaman'ın sistemine alıştıklarını dile getiren Brezilyalı futbolcu, "Yeni hocamızla 6 aydır çalışıyoruz. Kendisinin gelişiyle defansif anlamda çok geliştik. Daha istikrarlı ve az gol yiyen bir takım olduk. Hocamızın sistemine alıştık. Daha iyi oynamamızı, şampiyonlukla taçlandırmak istiyoruz." diye konuştu.
Sarı-lacivertli oyuncu, Aykut Kocaman'ın sistemindeki rolüyle ilgili soru üzerine, "Aykut hocanın gelişiyle orta sahada oyunu okuyan ve takımı yönlendiren bir role büründük. Mehmet Topal ile orta sahada boşlukları kapatıp, gerekirse ileri çıkma gibi bir rolümüz var. Görevimiz daha çok oyunu yönlendirip, maçı okumak." diyerek sözlerini tamamladı.
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