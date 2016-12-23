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Josef: Türkiye'de kendimi güvende hissediyorum

Josef: Türkiye'de kendimi güvende hissediyorum.20293
  • Giriş : 23.12.2016 / 21:58:00

Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza, ülkesindeki bir spor kanalına açıklamalarda bulundu.

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Fenerbahçe’nin yıldız orta sahası Josef de Souza, son dönemde Türkiye’de yaşanan terör olaylarıyla alakalı Brezilya basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Spor TV’ye konuşan Josef, Türk insanının yaşanan olaylara alıştığını söylerken, “Stadyuma gitmekten korkmuyorlar. Korkanlar bizleriz. Evimden çıkmakta, kalabalık yerlere gitmekte biraz tereddüt ediyorum. Evden idmana, idmandan eve gidiyorum. Böyle şeyler yaşanmasına izin vermek istemiyorum. Ne zaman nerede olacağını bilemezsiniz tabii ki ama olaylara sokakta yakalanmak istemiyorum. Olası riskleri göz önüne alarak ailemle genelde evde oturuyoruz” ifadelerini kullandı.

Josef tüm bu yaşananlara rağmen Fenerbahçe’den ayrılmayı düşünmediğini ifade etti: “Burada mutluyum. Profesyonel olarak şu anda en formda dönemimi geçiriyorum. Takıma çok iyi uyum sağladım. Şu anda 2.5 yıllık daha sözleşmem var ve bunu tamamlamayı düşünüyorum. Şehir harika, ülke çok güzel ama ne yazık ki böyle şeyler olabiliyor. Türkiye’de kendimi Brezilya’dakinden daha güvenli hissediyorum.”

AçıkMertKorkusuz

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