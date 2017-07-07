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Juraj Kucka Trabzonspor'a imzayı attı!

Juraj Kucka Trabzonspor'a imzayı attı!.15655
  • Giriş : 07.07.2017 / 19:52:00

Slovak futbolcu Juraj Kuckai kendini Trabzonspor'a bağlayan sözleşmeye imzasını attı.

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Trabzonspor bir süredir Slovak futbolcuyu kadrosuna katmaya çalışıyordu. Bordo-Mavililer çabalarının sonucunu aldı ve Kucka'yı Trabzonspor'a getirdi.

Kucka Instagram hesabından yaptığı paylaşımda TSİ 02:45'te İstanbul'a geleceğini açıkladı ve "Bize her yer Trabzon..." ifadelerini kullandı.

KUCKA, BAŞKAN MUHARREM USTA İLE BİRLİKTE İstanbul'A GELDİ

Özel uçakla saat 03.00'da Milano'dan İstanbul'a gelen Kucka ve Başkan Muharrem Usta'yı, Atatürk Havalimanı'nda, Trabzonspor Genel Sekreteri Gençağa Meriç ile kulüp yöneticileri karşıladı. Taraftarların büyük ilgi gösterdiği Kucka yoğun ilgi nedeniyle polis eşliğinde havalimanından ayrıldı. 

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