'Jurassic Park 2' Türkiye'de rekora koşuyor
'Jurassic Park 2' vizyondaki üçüncü haftasında Türkiye'de en çok izlenen yapım oldu. Onu takip eden film ise 8 kadının macerasını konu alan 'Ocean's 8' oldu.
TRT
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