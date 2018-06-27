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'Jurassic Park 2' Türkiye'de rekora koşuyor

'Jurassic Park 2' Türkiye'de rekora koşuyor.26118
  • Giriş : 27.06.2018 / 11:27:00

'Jurassic Park 2' vizyondaki üçüncü haftasında Türkiye'de rekora koşuyor.

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'Jurassic Park 2' vizyondaki üçüncü haftasında Türkiye'de en çok izlenen yapım oldu. Onu takip eden film ise 8 kadının macerasını konu alan 'Ocean's 8' oldu.

TRT

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