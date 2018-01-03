Jüri kararını açıkladı!
ABD'deki Halkbank Eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla’nın davasında karar verildi. Jüri üyeleri, Hakan Atilla'ya yöneltilen 6 suçtan 5'inde suçlu buldu. Atilla, kara para aklama suçlamasından suçsuz bulundu. Atilla'ya atfedilen suçlar arasında ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını delmek, ABD'yi aldatma suçuna iştirak etmek, ABD bankalarını dolandırmak, ABD bankalarını dolandırmaya iştirak etmek, kara para aklamak ve kara para aklama suçuna iştirak etmek bulunuyordu..
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