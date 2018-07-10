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Justin Bieber, sevgilisi Hailey ile nişanlandı

Justin Bieber, sevgilisi Hailey ile nişanlandı.26941
  • Giriş : 10.07.2018 / 10:41:00

Genç şarkıcı Justin Bieber, sevgilisi Hailey Baldwin ile nişanlandı.

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Beşik Modelleri

Genç kızların gözdesi Justin Bieber aradığı aşkı buldu. Bir süredir top model Hailey Baldwin ile beraber olan Bieber, güzel modele evlenme teklifi etti ve 'evet' yanıtı aldı.

İnternetteki TMZ sitesinin haberine göre Bieber ile Baldwin Bahamalar'da bir tatil köyündeydi. Sevgilisini bir restorana götüren Bieber, görüntü alınmasını engellemek için restoran çalışanlarının telefonlarını ortadan kaldırmalarını istedi. Daha sonra da Baldwin'e evlenme teklif etti.

Justin Bieber ile Hailey Baldwin daha önce kısa bir süre birlikte olup yollarını ayırmıştı.

Bieber, Selena Gomez ile de uzun süre bir dargın bir barışık ilişki yaşamıştı. Nişan haberinin duyulmasının ardından Bieber'ın bazı hayranları sosyal medya hesaplarında "Justin'in nişanlandığını duyunca bir onun için bir de kendim için üzüldüm" ya da "Yazık oldu Selena'ya" yorumları yaptı.

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