Justin Bieber, sevgilisi Hailey ile nişanlandı
Genç kızların gözdesi Justin Bieber aradığı aşkı buldu. Bir süredir top model Hailey Baldwin ile beraber olan Bieber, güzel modele evlenme teklifi etti ve 'evet' yanıtı aldı.
İnternetteki TMZ sitesinin haberine göre Bieber ile Baldwin Bahamalar'da bir tatil köyündeydi. Sevgilisini bir restorana götüren Bieber, görüntü alınmasını engellemek için restoran çalışanlarının telefonlarını ortadan kaldırmalarını istedi. Daha sonra da Baldwin'e evlenme teklif etti.
Justin Bieber ile Hailey Baldwin daha önce kısa bir süre birlikte olup yollarını ayırmıştı.
Bieber, Selena Gomez ile de uzun süre bir dargın bir barışık ilişki yaşamıştı. Nişan haberinin duyulmasının ardından Bieber'ın bazı hayranları sosyal medya hesaplarında "Justin'in nişanlandığını duyunca bir onun için bir de kendim için üzüldüm" ya da "Yazık oldu Selena'ya" yorumları yaptı.
HÜRRİYET
DİĞER HABERLER
Cesedi oyun konsolunun başına oturttular
Amerika Birleşik Devletleri'nde ilginç bir cenaze töreni düzenlendi.
Japonya'da sel felaketi: 156 kişi can verdi
Japonya'nın batısı ile orta kesiminde yaşanan sel felaketi 100 can aldı.
Trump: 7 yıl içinde yok olacaksınız
ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından sert açıklamalarda bulundu.
Şelaleden atlayan 3 Youtuber yaşamını yitirdi
Şelaleden atlayan Ryker Gamble, Alexey Lyakh ve Megan Scraper yaşamını yitirdi.
Tatil cennetinde facia! Çok sayıda kayıp var!
Tayland'ın dünyaca ünlü Phuket adasında 2 tur teknesi battı.