Kaan Boşnak konsere gittiği ilçede tutuklandı
25 yaşındaki genç rockçı, dün sabah konser vermek üzere gittiği Bandırma'da gözaltına alındı. Boşnak hakkında uygulanan gözaltınının haberi, avukat Sedef Erken tarafından verildi. Boşnak'ın kısa bir süre sonra serbest bırakıldığı açıklandı.
Alternatif rock grubu Yüzyüzeyken Konuşuruz solisti Kaan Boşnak, bir süredir davalık olduğu Fono Müzik şirketi tarafından tehdit edildiği iddiası ile dün sabah gözaltına alındı. Gözaltı kararını, avukat Sedef Erken sosyal medyadan duyurdu
'AFFEDİLİR ŞEY DEĞİL'
Boşnak'ın avukatı Sedef Erken, Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:
"Müvekkilim Kaan Boşnak bir süredir hukuki sorunlar yaşadığı Fono Müzik şirketinin tehdit şikayeti sebebiyle konser için gittiği Bandırma'da Sabah 05:30'da gözaltına alınmıştır. İfadesinin alınıp serbest bırakılmasını bekliyoruz. Konuyla ilgili hukuki takip tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu açıklama müvekkilim Kaan Boşnak'ın isteği üzerine yapılmıştı. Fono Müzik ve Burak Güngörmüş özür dilemeli. Yoksa müzisyen olarak geleceği tehlikede. Bir müzisyeni gözaltına aldırmak afedilir şey değil."
KAAN BOŞNAK SERBEST BIRAKILDI
Erken, Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun diğer elemanının bu konuda konuşmak istemeyeceğini de paylaştı.Kann Boşnak, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
VATAN
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