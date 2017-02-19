Kaan Tangöze'den eski eşine gizli ziyaretler
Son yıllarda özel hayatıyla ilgili gündeme gelen Kaan Tangöze hakkında yeni bir fısıltı daha dolaşmaya başladı.
Kaan Tangöze, şarkıcı Kıvılcım Ural'a aşık olunca 2 çocuğunun annesi eski manken Seçkin Piriler'den 1 yıl önce boşanmıştı. Peki işler tersine mi dönüyor?
Posta'da yer alan habere göre Tangöze'nin Kıvılcım Ural'a duyurmadan iki günde bir eski eşi Seçkin Piriler'in Ortaköy'de bulunan evine gittiği hatta bazı geceler onda kaldığı konuşuluyor.
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