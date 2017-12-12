Facebook Twitter Rss

Kabe örtüsü serili tabutu Erdoğan taşıdı!

Kabe örtüsü serili tabutu Erdoğan taşıdı!.22686
  • Giriş : 12.12.2017 / 17:34:00
  • Güncelleme : 12.12.2017 / 17:51:21

Kabe örtüsü serili tabutu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taşıdı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

Geçirdiği kalp krizi sonucu hayata gözlerini yuman İstanbul Ticaret Odası Başkanı İbrahim Çağlar, bugün son yolculuğuna uğurlandı. Çağlar'ın tabutunu üzerine kabe örtüsü serildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İbrahim Çağlar'a son vedada kısa bir konuşma yaptı. Çağlar'ı taşıyan cenaze arabası, Sahrayıcedit Aile Kabristanı'na defnedilmek için yola çıktı. Çağlar'ın naaşı az önce toprağa verildi.

Geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden İTO Başkanı İbrahim Çağlar için Marmara İlahiyat Fakültesi Camii'nde cenaze törene düzenlendi.

Cenaze namazına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Çevre ve Şehircilik Mehmet Özhaseki, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İBB Başkanı Mevlüt Uysal, İbrahim Çağlar'ın eşi Nilgün Çağlar ve çocukları , TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, sanatçı Orhan Gencebay, belediye başkanları, iş dünyasının önemli isimleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İbrahim Çağlar'ın yakınlarına başsağlığı diledi. Kalabalık avluya sığmayınca cenaze musalla taşından biraz daha ileri taşındı. Ardından Cenazeyi İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz kıldırdı.

HÜRRİYET

İbrahim Hacıosmanoğlu hastaneye kaldırıldı

ABD Başkanı Trump'tan taciz iddiasına yanıt

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Filistin lideri Abbas, Türkiye'de

Filistin lideri Abbas, Türkiye'de

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Türkiye'ye geldi. Abbas, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabu

Kripto FETÖ davasında flaş gelişme!

Kripto FETÖ davasında flaş gelişme!

FETÖ davasında 52 sanığa 52'şer kez ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi.

 

İşte Burak Yılmaz'ın ilk ifadesi!

İşte Burak Yılmaz'ın ilk ifadesi!

Trabzonspor'da forma giyen Burak Yılmaz'ı ifadesi ortaya çıktı.

Reina katliamı davasında kavga!

Reina katliamı davasında kavga!

57 sanıklı Reina katliamı davası bugün İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülecek.

 

Erdoğan: Yaptıklarıyla kalacaklar

Erdoğan: Yaptıklarıyla kalacaklar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sivas'ta toplu açılış töreninde konuştu.

Erdoğan: İsrail terör devletidir

Erdoğan: İsrail terör devletidir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'ın verdiği Kudüs kararının yok hükmünde olduğunu ifade etti


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya