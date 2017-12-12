Kabe örtüsü serili tabutu Erdoğan taşıdı!
Geçirdiği kalp krizi sonucu hayata gözlerini yuman İstanbul Ticaret Odası Başkanı İbrahim Çağlar, bugün son yolculuğuna uğurlandı. Çağlar'ın tabutunu üzerine kabe örtüsü serildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İbrahim Çağlar'a son vedada kısa bir konuşma yaptı. Çağlar'ı taşıyan cenaze arabası, Sahrayıcedit Aile Kabristanı'na defnedilmek için yola çıktı. Çağlar'ın naaşı az önce toprağa verildi.
Geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden İTO Başkanı İbrahim Çağlar için Marmara İlahiyat Fakültesi Camii'nde cenaze törene düzenlendi.
Cenaze namazına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Çevre ve Şehircilik Mehmet Özhaseki, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İBB Başkanı Mevlüt Uysal, İbrahim Çağlar'ın eşi Nilgün Çağlar ve çocukları , TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, sanatçı Orhan Gencebay, belediye başkanları, iş dünyasının önemli isimleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İbrahim Çağlar'ın yakınlarına başsağlığı diledi. Kalabalık avluya sığmayınca cenaze musalla taşından biraz daha ileri taşındı. Ardından Cenazeyi İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz kıldırdı.
HÜRRİYET
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