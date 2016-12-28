Kabil'de kalabalık bir bölgede patlama!
Afganistan'ın başkenti Kabil'de görgü tanıklarının iddiasına göre büyük bir patlama meydana geldi. Patlama ile ilgili henüz ayrıntılı bilgi gelmedi.
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