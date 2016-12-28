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Kabil'de kalabalık bir bölgede patlama!

Kabil'de kalabalık bir bölgede patlama!.17070
  • Giriş : 28.12.2016 / 08:41:00

Afganistan'ın Kabil şehrinde kalabalığın içinde büyük bir patlama oldu.

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Afganistan'ın başkenti Kabil'de görgü tanıklarının iddiasına göre büyük bir patlama meydana geldi. Patlama ile ilgili henüz ayrıntılı bilgi gelmedi.

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