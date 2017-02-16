Kaçak zümrütü polise satmaya çalıştılar
Şüpheli bazı kişiler tarafından Türkiye'ye kaçak olarak getirilen değerli taşların satılacağı İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçıları yakalamak için hemen harekete geçti.
10 Şubat Cuma günü alıcı kılığında şüpheli M.Ç. ile buluşarak zümrütleri inceledi ve almak üzere anlaşarak ayrıldı. Polis ekipleri bunun üzerine M.Ç.'yi takibe aldı. Şüpheli M.Ç., zümrütleri satma konusunda birlikte hareket ettiği S.A., A.A. ve İran uyruklu F.Y. ile buluştuğunda ekipler, şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı.
Şüphelilerin yapılan üst aramalarında toplam 487,47gram Zümrüt ve 46 bin Venezuela Boliva'sı (yaklaşık 17 bin lira) para ele geçirildi. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gözaltına aldığı M.Ç., S.A., A.A. ve İran uyruklu F.Y.'nin Vatan Caddesi'nde bulunan Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.
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