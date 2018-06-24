Kaçırılan Türk işçiler serbest bırakıldı
Başbakanlık'tan kaçırılan işçilere dair açıklama geldi. Libya'nın Ubari kentinde 2017'de kaçırılan Türk işçilerin 233 günün sonunda serbest bırakıldıkları öğrenildi.
Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Ubari'de 3 Kasım 2017'de kaçırılan, ENKA şirketi çalışanları Osman Emre Yaykın, Tuğrul Can Kapubağlı ve Sertaç Karan isimli vatandaşlar serbest bırakıldı.
Başbakan Binali Yıldırım, mühendis işçilerin aileleriyle görüşerek gelişmeler hakkında bilgi verdi ve ailelere geçmiş olsun dileklerini iletti.
"Libya makamlarıyla iş birliği halinde büyük sabır ve yoğun çabalar neticesinde sağ salim kurtarılan vatandaşların en yakın zamanda ailelerine kavuşturulacak olmasından büyük memnuniyet duyulduğu" kaydedildi.
NTV
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