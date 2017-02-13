Kaçmaya hazırlanan hain yakalandı!
Adana Valiliği ve Kayseri'deki bombalı alçak saldırıları organize edenlerden biri olduğu üzerinde durulan terör örgütü PKK'nin üst düzey yöneticisi Eyüp Çelik, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyonuyla yurt dışına kaçmak üzereyken kıskıvrak yakalandı.
İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kırsaldaki operasyonlar sonrasında sıkışan örgütün üst düzey yöneticilerinin Avrupa'ya kaçmak için hazırlık yaptığını ve lojistik sorumlularından Eyüp Çelik'in Adana'ya geldiği bilgisini aldı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Eyüp Çelik'i yurt dışına çıkış hazırlığı yaparken gözaltına aldı.
Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan Çelik'in, 24 Kasım 2016'da 2 sivil memurun şehit olup, 33 vatandaşın da yaralanmasına neden olan Adana Valiliği'ndeki bomba yüklü araç saldırısı ile Kayseri'deki Komando Tugayı'nda vatani görevini yaparken 17 Aralık'ta çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan otobüse yönelik kanlı saldırıyı organize edenler arasında olduğu üzerinde duruluyor. Sağlık kontrolünden geçirilen Eyüp Çelik, adliyeye sevk edildi.
Posta
DİĞER HABERLER
Komisyon Konya'ya gitti.
AGD Aksaray Şube İmam Hatip Komisyonu Kış Etkinlikleri İçin Konya’ya Gitti.
İSKİ'den tepki çeken olay için açıklama
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, görme engelli bir vatandaşın kapağı olmayan rögara düşmesi hakk
Hatay'da şok! Arabasının içinde bıçaklandı
Antalya'da vahşet! Ayaklarını hayvanlar yedi
Antalya'da ağaca asılmış ceset bir çoban tarafından bulundu.
Vicdansız adam, oğlunu bayıltıp dilendirdi!
İstanbul'da vicdansız baba, küçük oğlunu bayıltarak dilendirdi.