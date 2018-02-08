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Kadıköy'de aynı yerde 2 saat arayla kaza

Kadıköy'de aynı yerde 2 saat arayla kaza.20219
  • Giriş : 08.02.2018 / 12:32:00

İstanbul Kadıköy'de aynı yerde 2 saat arayla kaza meydana geldi.

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Sepet Beşik

İstanbul Kadıköy'de lastiği patladığı öğrenilen TIR, otobüs durağına daldı. Yaşanan kazada ölen ya da yaralanan olmazken, aynı yerde 2 saat sonra yaşanan kazada 3 kişi yaralandı.

Kozyatağı Mahallesi'ndaki kaza saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Lastiği patladığı belirtilen yabancı plakalı bir TIR kontrolden çıkarak kaldırıma çıktı ardından da otobüs durağına çarptı.

Sabahın erken saatleri olması nedeniyle durakta kimsenin olmaması, olası bir faciayı önledi. Parçalanan durak görevliler tarafından yoldan kaldırılarak temizlik yapıldı.

Yaklaşık 2 saat sonra 500-T Cevizlibağ-Tuzla  Şifa Mahallesi hattında çalışan özel halk otobüsüne kazanın meydana geldiği durağa yaklaştığı sırada arkadan gelen hafriyat kamyonu çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otobüste bulunan 3 yolcu hafif şekilde yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazada hasar gören otobüs çekici yardımıyla kaldırıldı. Polisin kazalarla ilgili incelemesi sürüyor.

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