Kadıköy'de doğalgaz paniği
İstanbul Kadıköy'ün D-100 Karayolu Kurbağalıdere ıslah çalışmaları sırasında kaza meydana geldi. İş makinesi doğalgaz ana borusunu patlattığı olayda gürültü ile boşalan gaz panik yarattı.
Göztepe Köprüsü yakınlarında meydana gelen olayda etrafa doğalgaz sızmaya başladı. Polis çevrede güvenlik önlemi aldı. İGDAŞ ekipleri boruya gelen gazı kesti. Boruda kalan gazın boşalmasının ardından onarım çalışmalarının başlayacağı belirtildi.
Bu arada, çalışma nedeniyle Göztepe Köprüsü altındaki yan yol trafiğe kapatıldı. Hasar nedeniyle doğalgaz alamayan bölgenin bulunmadığı öğrenildi.
HÜRRİYET
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