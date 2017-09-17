Kadıköy'de korkunç kaza!
Kadıköy'de Fahrettin Kerim Gökay Caddesi üzerinde bir otomobil belediye otobüsünün altına girdi. Kazada 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Kadıköy ilçesi Fahrettin Kerim Gökay Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İETT otobüsüyle otomobil, sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kafa kafaya çarpıştı.
Kazada 1 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralılara müdahale etti. Kazada yaralananlar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili çalışmalar sürüyor.
TGRT
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