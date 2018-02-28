Kadıköy'de toprak kayması! Araçları bağlandılar
İstanbul Kadıköy'de yaşanan toprak kayması nedeniyle binalar boşaltıldı. Otoparkta akıda kalan 2 otomobil ise oluşan çukurdan düşmesin diye ağaçlara bağlandı.
Kadıköy'deki olay saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Acıbadem Faik Ali Sokak'taki inşaat alanında sağanak yağmurun da etkisiyle toprak kayması oldu. İnşaatın hemen yanındaki 4 katlı binadakiler korkuyla evlerini terk etti. Binanın otoparkında bulunan 2 otomobil ise oluşan çukura düşmek üzereyken askıda kaldı. Çevredekiler araçları çukura yuvarlanmaması için iplerle ağaca bağladı.
TRT
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