Fenerbahçe Menemen'e gol oldu yağdı: 6-0

Fenerbahçe 2016 yılının son maçında Türkiye Kupası C Grubu 4. maçında Menemen Belediyespor'u ağırladı.Fenerbahçe ile Menemen Belediyespor arasında oynanan Türkiye Kupası C Grubu 4. maçında hakem Ümit Öztürk düdük çaldı.Fenerbahçe, 2016'nın son maçında gol oldu yağdı. Sarı lacivertliler, Fernandao'nun hat-trick yaptığı maçta 2. Lig ekibi Menemen Belediyespor'u farklı geçti.Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda Fenerbahçe, evinde Menemen Beledsiyespor'u 6-0 mağlup etti.38. dakikada Fernandao, jeneriklik bir röveşata golüyle perdeyi açarken 41'de Skrtel, Fenerbahçe'yi soyunma odasına 2-0 önde götürdü. İkinci yarıda da hız kesmeyen Sarı Kanarya'da Fernandao, 67'de skoru 3-0'a getirdi. 70'de genç Samed Karakoç, Fenerbahçe'deki ilk golünü atarken, 78'de bir kez daha sahneye çıkan Fernandao hat-trick'i tamamladı. 84. dakikada Stoch'un attığı gol de maçın skorunu belirledi.Bu sonuçla 7 puana yükselen Fenerbahçe 2. sırada yer aldı. 3 puanda kalan Menemen Belediyespor ise 3. sırada bulunuyor.