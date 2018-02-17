Kadıköy eski emniyet müdürü serbest
Fuhuş operasyonu kapsamında tehditle senet imzalatılarak kadınlara zorla fuhuş yaptıran bir örgüte yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Kadıköy eski emniyet müdürü serbest bırakıldı.
İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 16 şüpheliden eski Kadıköy İlçe Emniyet Müdürü İ.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.K, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltına alınan diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
İstanbul'da tehditle senet imzalatılan kadınların fuhşa zorlandığı iddiasıyla bir suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda aralarında eski Kadıköy İlçe Emniyet Müdürü İ.K.'nın da bulunduğu 12'si emniyet personeli 16 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Aynı soruşturma kapsamında, 15 Aralık 2017'de düzenlenen operasyonda, örgüt lideri olduğu öne sürülen Hakan A'nın da aralarında bulunduğu 15 kişi tutuklanmıştı.
HABERTURK
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