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Kadın canlı bombayı linç ederek öldürdüler

Kadın canlı bombayı linç ederek öldürdüler.31138
  • Giriş : 27.12.2016 / 10:26:00

Nijerya'da eylem hazırlığı yapan kadın canlı bomba linç edildi.

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Nijerya'da üzerinde canlı bomba düzeneği olan kadın hayvan pazarına gelerek katliam yapmak istedi. Yaşadığı aksaklık nedeniyle kendisini patlatamayan kadını mafya öldürdü.

Patlatma girişimi başarısız olup linç edilen kadının bir diğer arkadaşı ise az ileride kendisini patlattı. Bu olayda da bombacı hariç ölen olmadı.

Ancak durumu fark eden halk kendi cezasını kendi kesti. Bölgenin mafyası sayılan bir grup kadını linç ederek öldürdü. Polis oldukça kalabalık olan pazarda ilk canlı bombanın başarılı olması durumunda büyük bir facia yaşanacağını söyledi.

Güvenlik güçleri saldırıyı terör örgütü Boko Haram’ın gerçekleştirdiğine inandıklarını açıkladı. Görgü tanıkları olay sonrası her yere kol ve bacak parçalarının dağıldığını, ortalığın kan gölüne döndüğünü belirtti.

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