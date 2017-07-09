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Kadın cesediyle acile başvurdu!

Kadın cesediyle acile başvurdu!.16109
  • Giriş : 09.07.2017 / 09:33:00

Çorum'da yaralı halde hastaneye başvuran ve tedaviye alınan şahsın aracından vahşet çıktı.

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Çorum'da acil servise başvuran yaralı adamın aracının bagajından kadın cesedi çıktı.

Bahçelievler Mahallesi'ndeki özel hastanenin acil servisinin önüne 19 AU 427 plakalı otomobilin sürücüsü Özgür Kaya, yanındaki Canan Güler ile kendisinin yaralı olduğunu söyleyip, personelden yardım istedi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Canan Güler'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Genç kadının vücudunun birçok yerinde morluklar olduğu, ayrıca boynunun kırıldığı tespit edildi.

Karnından tabancayla vurulan Özgür Kaya ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekiplerinin araçta yaptığı incelemede, kurşun delikleri olduğu belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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