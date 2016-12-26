Kadın sanayiciler daha aktif olacak
Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Kadın Sanayiciler Platformu üyeleri, kentin kadın girişimci potansiyelini artırma adına önümüzdeki süreçte daha sık bir araya gelerek, daha etkin çalışmalar yürütme kararı aldı.
AOSB’de üretim yapan firmaların üst düzey kadın yöneticileri, AOSB Kadın Sanayiciler Platformu’nun Park Zirve’de düzenlediği akşam yemeğinde bir araya geldi. “Kadın Sanayici” kültürünün gelişmesine katkı sağlamak amacıyla kurulan platformun üyeleri, önümüzdeki süreçte yapılması planlanan çalışmalarla ilgili fikir alışverişinde bulundu.
AOSB Kadın Sanayiciler Platformu adına açıklama yapan Ayça Çelik, kadının çalışma hayatındaki önemine vurgu yaptı. Önümüzdeki dönem için birçok etkinlik planladıklarını belirten Çelik, “Kadın sanayicilerimize iş hukuku ve ticaret hukuku ile ilgili eğitim programı düzenlemeyi, internet üzerinden bütün kadın sanayicilerimizi bir araya getirecek bir portal kurmayı planlıyoruz. Kadın sanayicilerimizin Avrupa ölçeklerine yaklaşarak değişen iş yapma süreçlerini içselleştirebilmesi için Türkiye Kalite Derneği ile kalite yolcuğunun ileriye taşınmasını hedefliyoruz. Ayrıca, kadın çalışanların sorunlarının tespit edilmesi ve işletmelerde kadın çalışan sayısının artırılabilmesi için ulusal ve uluslararası kaynakların araştırılması konusunda çalışma yapmayı amaçlıyoruz” dedi.
Adana’da Anneler Günü etkinlikleri kapsamında, Bölge sınırları içerisinde AOSB Kadın Sanayiciler Hatıra Ormanı Projesi’ni de hayata geçirmeyi istediklerinin altını çizen Ayça Çelik, “Bölgemiz kadın sanayicilerinin işletmelerini tanımak ve tanıtabilmek için belirli aralıklarla ziyaretler düzenlenmesi ve AOSB web sayfası ile tarafımıza ait olan portalda tanıtım yapılması; ayrıca, AOSB kadın sanayicilerinin TOBB Adana Kadın Girişimciler Kurulu’nda çoğunlukta olması da öncelikli hedeflerimiz arasında” diye konuştu.
Çelik, Kadın Sanayiciler Platformu’nun çalışmalarında kendilerine her türlü desteği sağlayan AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü’ye de teşekkür etti.
AOSB Kadın Sanayiciler Platformu üyeleri, program sonunda, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.
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