Yumruk atan saldırgan yakalandı!
İstanbul Ataşehir'deki çirkin saldırıyı gerçekleştiren şahıs yakalandı.
Ataşehir'de yolda bir kadına omuz attıp yumruklayan şahıs Ataşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. 24 yaşındaki şahsın tıp fakültesi 3. sınıf öğrencisiyken kaydını dondurduğu öğrenildi.
Şahsın emniyetteki işlemleri devam ediyor. Yumrukladığı kadın da emniyete çağırılarak teşhis işlemi yaptırılacak.
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