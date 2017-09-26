Kadınlar, Arabistan'da araba kullanabilecek
Suudi Arabistan Kraliyet Divanı tarafından verilen karar göre artık kadınlar da ehliyet alabilecek.
Suudi Arabistan Kraliyet Divanı yayınladığı kararnameyle, bundan sonra kadınların da ehliyet alarak araç sürmesine imkan tanınacağını duyurdu.
Kararnamenin 24 Haziran 2018'de yürürlüğe girmesi planlanıyor.
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