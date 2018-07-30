Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül kampa gitti
Ekranların sevilen oyuncusu Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül Akyaka'da kamp yaptı. Ünlü çiftin koydan ayrılmadan çevrede temizlik yapması dikkat çekti.
Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül, Muğla’nın Akyaka ilçesinde objektiflere takıldı.
Sahilde yürüyüş yapan çift, daha sonra ayarladıkları bota binerek, rotayı gözlerden uzak bir koya çevirdi.
Yanlarında götürdükleri kamp eşyalarıyla dikkat çeken ikili, uzun süre güneşin ve doğanın tadını çıkardı.
Duyarsız tatilcilerin çevreye saçtığı çöplerden rahatsız olan ikili, ellerine büyük bir poşet alarak çevre temizliği yaptı.
MİLLİYET
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