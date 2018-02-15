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Kadir İnanır ile ilgili hastaneden açıklama

Kadir İnanır ile ilgili hastaneden açıklama.14253
  • Giriş : 15.02.2018 / 11:37:00

Rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Kadir İnanır ile ilgili hastaneden açıklama geldi.

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Türk sinemasının usta isimlerinden Kadir İnanır'dan haber var. Geçtiğimiz günlerde beynine pıhtı atması nedeniyle acil ameliyata alınan Kadir İnanır'ın sağlık durumu iyiye gidiyor.

Pazar günü evinde fenalaşan, kaldırıldığı hastanede beyne pıhtı attığı anlaşılıp acilen ameliyata alınan Kadir İnanır’ın sağlık durumu iyiye gidiyor. Doktorları ünlü sanatçı Kadir İnanır’ın son durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Artık kendisi yoğun bakımda değil. Dünden itibaren ayağa da kaldırdık. Şu anda herhangi bir fiziksel problem yok. Kasıktan genelde gireriz biz beyin için. Bizim beyinde ulaşabileceğimiz en ince damar çapı 0,4 mm’dir. Kadir Bey’in pıhtısı ana beyin damarlarından birindeydi.

Kadir Bey’de işlem zamanında etkin bir şekilde yapıldı. Damara kısa sürede girildi pıhtı kısa sürede çıkartıldı.

Pıhtıyı artıran bazı risk faktörleri var Kadir Bey’in. Ama vücut iyi tepki verdi. Benim suratım asıktır biraz ama bugünlerde gülüyor Kadir Bey için.

Beyin kalpten çok farklı bir organ. Kalp krizinde bir Ağrı olduğu için doktora daha çok gidiyor insanlar. Beyin krizinde Ağrı olmuyor. Ağrı olmadığı için kişilerin umursamaz hali çok normal.

O nedenle bir mesaj, hasta yakınlarına çok görev düşüyor. Hastanıza yardım etmek istiyorsanız altın saatler ilk 4 saat. Bu 4 saati geçirdikten sonra beyinde hasar kalıcı oluyor.

HÜRRİYET

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