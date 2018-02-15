Kadir İnanır ile ilgili hastaneden açıklama
Türk sinemasının usta isimlerinden Kadir İnanır'dan haber var. Geçtiğimiz günlerde beynine pıhtı atması nedeniyle acil ameliyata alınan Kadir İnanır'ın sağlık durumu iyiye gidiyor.
Pazar günü evinde fenalaşan, kaldırıldığı hastanede beyne pıhtı attığı anlaşılıp acilen ameliyata alınan Kadir İnanır’ın sağlık durumu iyiye gidiyor. Doktorları ünlü sanatçı Kadir İnanır’ın son durumuyla ilgili açıklama yaptı.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
Artık kendisi yoğun bakımda değil. Dünden itibaren ayağa da kaldırdık. Şu anda herhangi bir fiziksel problem yok. Kasıktan genelde gireriz biz beyin için. Bizim beyinde ulaşabileceğimiz en ince damar çapı 0,4 mm’dir. Kadir Bey’in pıhtısı ana beyin damarlarından birindeydi.
Kadir Bey’de işlem zamanında etkin bir şekilde yapıldı. Damara kısa sürede girildi pıhtı kısa sürede çıkartıldı.
Pıhtıyı artıran bazı risk faktörleri var Kadir Bey’in. Ama vücut iyi tepki verdi. Benim suratım asıktır biraz ama bugünlerde gülüyor Kadir Bey için.
Beyin kalpten çok farklı bir organ. Kalp krizinde bir Ağrı olduğu için doktora daha çok gidiyor insanlar. Beyin krizinde Ağrı olmuyor. Ağrı olmadığı için kişilerin umursamaz hali çok normal.
O nedenle bir mesaj, hasta yakınlarına çok görev düşüyor. Hastanıza yardım etmek istiyorsanız altın saatler ilk 4 saat. Bu 4 saati geçirdikten sonra beyinde hasar kalıcı oluyor.
HÜRRİYET
DİĞER HABERLER
Nuray Hafiftaş son yolculuğuna uğurlandı
Ünlü Türk Halk Müziği sanatçısı Nuray Hafiftaş son yolculuğuna uğurlandı.
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye mesaj
Dışişleri Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri için mesaj yayınladı.
AYM'den 'kaçak elektrik' açıklaması
Anayasa Mahkemesi'nden 'kaçak elektrik' ile ilgili açıklama geldi.
Sanatçılar Afrin'e destek için sınırda
Sanatçılar Afrin operasyonuna destek sağlamak için sınıra gitti.
ABD'den Türkiye ziyareti öncesi açıklama
ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, Türkiye ziyareti öncesi önemli bir açıklama yaptı.
Eski AYM Genel Sekreteri ByLock'çu çıktı
Eski Anayasa Mahkemesi Genel Sekreteri Oğuz Kaya ByLock'çu çıktı.