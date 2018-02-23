Kadir İnanır şah damarı ameliyatı olacak
Geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılan ve beynine pıhtı attığı öğrenilen Türk sinemasının usta isimlerinden Kadir İnanır'ın önümüzdeki günlerde şah damarı ameliyatı olacağı öğrenildi.
Türk sinemasının yaşayan efsanelerinden Kadir İnanır kısa bir süre önce hastaneye kaldırılmıştı. Beyninde pıhtı atması tespit edilince acilen ameliyata alınmış ve daha sonra da sağlık durumunun iyi olduğu açıklanmıştı. Bugün, Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı.
NTV
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