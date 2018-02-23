Facebook Twitter Rss

Kadir İnanır şah damarı ameliyatı olacak

Kadir İnanır şah damarı ameliyatı olacak.14253
  • Giriş : 23.02.2018 / 15:51:00

Usta sinema oyuncusu Kadir İnanır şah damarı ameliyatı olacak.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

Geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılan ve beynine pıhtı attığı öğrenilen Türk sinemasının usta isimlerinden Kadir İnanır'ın önümüzdeki günlerde şah damarı ameliyatı olacağı öğrenildi.

Türk sinemasının yaşayan efsanelerinden Kadir İnanır kısa bir süre önce hastaneye kaldırılmıştı. Beyninde pıhtı atması tespit edilince acilen ameliyata alınmış ve daha sonra da sağlık durumunun iyi olduğu açıklanmıştı. Bugün, Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

NTV

Dünyaca ünlü futbolcu Galatasaray'ı seçti

Trabzonspor'dan Katar iddiasına yalanlama

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

'Kimse Yok Mu' yöneticilerine operasyon

'Kimse Yok Mu' yöneticilerine operasyon

FETÖ soruşturması kapsamında 'Kimse Yok Mu' yöneticilerine operasyon düzenlendi.

Reyhanlı davasında karar

Reyhanlı davasında karar

Mahkeme, Reyhanlı davasında Nasır Eskiocak için kararını açıkladı.

 

Ankara'daki düğünü kana bulamıştı

Ankara'daki düğünü kana bulamıştı

Ankara'da geçen yıl akrabalarının düğününü basan Oğulcan Altınışık'ın görüntüleri ifşa oldu.

Hükümetten 1915 kararına tepki!

Hükümetten 1915 kararına tepki!

AK Parti hükümetinden Hollanda'nın verdiği karara tepki geldi.

 

İstanbul Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı

İstanbul Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı

İstanbul Liman Başkanlığından vatandaşlar için kritik bir açıklama geldi.

TSK: 1873 terörist öldürüldü

TSK: 1873 terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin operasyonu ile ilgili açıklama yaptı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya