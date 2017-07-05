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Kadir Kara'nın koruması Savaş Çapar'a saldırı

Kadir Kara'nın koruması Savaş Çapar'a saldırı.19574
  • Giriş : 05.07.2017 / 23:38:00

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara'nın yakın koruması Savaş Çapar, silahlı saldırıya uğradı.

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Görev sonrası evine gittiği öğrenilen Çapar'ın eve ulaştığı sırada kimliği henüz tespit edilemeyen kişi ya da kişilerce saldırıya uğradığı belirtildi.

Edinilen bilgiye göre, işten çıkan ve otomobiliyle Cumhuriyet Mahallesi 1518 Sokak'taki evine gelen Başkan Kadir Kara'nın yakın koruması Savaş Çapar'a arabadan indiği sırada kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce tabancayla ateş açıldı.

Saldırıda ayağından hafif yaralanan Çapar, ambulansla özel hastaneye kaldırıldı.

Hastaneye giden Osmaniye Cumhuriyet Başsavcısı Ali İrfan Yılmaz ile İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Çapar'ı ziyaret etti, yetkililerden bilgi aldı.

Polis şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için araştırma başlattı.

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