Kadir Topbaş'ın istifasından sonra ilk açıklama
İlk açıklama yine AK Parti içerisinden geldi. AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, Topbaş'ın istifa etmesini şu sözlerle değerlendirdi:
Değerlendirmesi kendisine aittir ve buna saygı duyuyoruz.
10 gün içinde yeni bir belediye başkanımız için süreç başlamış olacak ve seçilmiş olacak.
Sayın başkanımız AK Parti’de gayretini sürdüreceğini ifade etti.
Başkanlıkla da ilgili sanırım sağlığıyla ilgili hususlardan dolayı affını istedi.
İstanbul Valisi, belediye kanuna göre 10 gün içinde İBB meclisini toplantıya çağıracak.
Bu toplantıda bir arkadaşımız aday olacak bir oylama olacak.
Birinci ve ikinci turda üçte iki, son turda ise salt çoğunlukla yeni başkan seçilmiş olacak.
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