Facebook Twitter Rss

Kadir Topbaş'ın istifasından sonra ilk açıklama

Kadir Topbaş'ın istifasından sonra ilk açıklama.15197
  • Giriş : 22.09.2017 / 19:55:00

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın istifasından sonra ilk açıklama geldi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

İlk açıklama yine AK Parti içerisinden geldi. AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, Topbaş'ın istifa etmesini şu sözlerle değerlendirdi:

Değerlendirmesi kendisine aittir ve buna saygı duyuyoruz.

10 gün içinde yeni bir belediye başkanımız için süreç başlamış olacak ve seçilmiş olacak.

Sayın başkanımız AK Parti’de gayretini sürdüreceğini ifade etti.

Başkanlıkla da ilgili sanırım sağlığıyla ilgili hususlardan dolayı affını istedi.

İstanbul Valisi, belediye kanuna göre 10 gün içinde İBB meclisini toplantıya çağıracak.

Bu toplantıda bir arkadaşımız aday olacak bir oylama olacak.

Birinci ve ikinci turda üçte iki, son turda ise salt çoğunlukla yeni başkan seçilmiş olacak.

Kadir Topbaş istifa etti

Topbaş neden istifa etti?

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Topbaş neden istifa etti?

Topbaş neden istifa etti?

Türkiye'nin gündemini bir anda değiştiren Kadir Topbaş neden istifa etti.

MHP: Tezkereye destek vereceğiz

MHP: Tezkereye destek vereceğiz

MHP Grup Başkanvekili Usta, tezkere ile ilgili önemli bir açıklama yaptı.

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de toplantı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de toplantı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'de kritik temaslarda bulundu.

Kritik toplantının saati belli oldu!

Kritik toplantının saati belli oldu!

Erdoğan'ın başkanlığında bugün 2 kritik toplantı gerçekleştirilecek.

 

TBMM toplanıyor!

TBMM toplanıyor!

Gelen son dakika bilgisine göre Meclis'in toplanmasına karar verildi.

Erdoğan: Bizi yok sayanlar dersini alacak

Erdoğan: Bizi yok sayanlar dersini alacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mesud Barzani ile ilgili sert bir açıklama yaptı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya