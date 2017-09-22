Kadir Topbaş istifa etti
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Saraçhane merkez binasında yaptığı basın toplantısında istifa ettiğini açıkladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini 2004 yılından bu yana sürdüren Kadir Topbaş, istifa ettiğini açıkladı. Kararını İBB'de düzenlediği basın toplantısında duyuran Topbaş, istifasının nedenini ise açıklamadı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Topbaş yaptığı açıklamada, 'Bugün belediye başkanlığından istifa ettim. Tüm İstanbullulardan görevimden müsaademi istiyorum lütfen gönül koymasınlar. Siyasette kırgınlık olmaz. Kırgınlığım yok. Her zaman partimin yanındayım siyasetin içindeyim' dedi.
İşte Kadir Topbaş'ın açıklamasından satır başları:
Hicri miladın tüm İslam Alemi ve insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum. Partim ve sayın genel başkanım uygun gördüler ve 2004 yılında İBB başkanlığı görevini bana uygun gördüler. Partimin her kademesindekilerine teşekkür ediyorum. İstanbul gibi müjdelenmiş bir şehire başkanlık yapma onurunu bana yaşattılar.
'ÇOCUKLARIMIZI HIRSIZ GİBİ SEVDİK'
Başkanlığı devralırken emanetin ne olduğunu bilenlerdeniz demiştim. Hep emanet olarak baktım. Çocuklarıma ailemize dostlarımıza vakit ayıramadım. Bunu tüm siyasiler yaşamaktadır. Çocuklarımızı hırsız gibi sevdik. Evimize hırsız gibi gittik. Ama görevlerimizi aksatmamak üzere büyük bir sorumluluk aldık. Hata yapmamaya çalıştık. Hata ile ihanetin birbirine karıştırılmaması gerekir. İhanet edenler asla affedilemez. Onurluyum ve gururluyum.
'İSTİFA ETTİM'
Yüce rabbime hamd ediyorum. Böyle bir şehir bir başka şehir. Türkiye’deki tüm belediye başkanlarının abisi oldum. Bu şehir beni Dünya belediyeler Birliği Başkanı yaptı. İnsanlar çok şeyi affeder adam yerine konmamayı affetmez. İstanbullulara tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Muhalefet buradan siyaset üretmek istiyor. Buna fırsat vermem. Ben bugün belediye başkanlığından istifa ettim.
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