Kadir Topbaş'tan İstanbullulara kritik tavsiye
Kadir Topbaş, İstanbullu vatandaşları olumsuz hava koşulları konusunda bilgilendirerek herkesi toplu taşıma araçları kullanmaya davet etti.
Topbaş, kar yağışına karşı belediye olarak verdikleri mücadeleden de bahsetti.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İstanbul'daki kar yağışının devam edeceğini belirterek "İstanbul'daki kar yağışı devam edecektir. Ekiplerimizin çalışması sürüyor. Kapalı yol yoktur vatandaşlarımız lütfen toplu ulaşımı kullansınlar" dedi.
Topbaş, yağışın İstanbul'un barajlarına olumlu etki yaptığının altını çizerek " Şu an İstanbul'daki barajlarımızın doluluk seviyesi yüzde 60'lara ulaşmıştır" ifadesini kullandı.
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