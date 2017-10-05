Kadir Topbaş'tan kritik ziyaret!
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden istifa eden Kadir Topbaş, yeni başkan Mevlüt Uysal'ı makamında ziyaret etti.
HÜRRİYET
DİĞER HABERLER
Afyonkarahisar'da feci kaza: 4 kişi öldü!
Afyonkarahisar'da meydana gelen kazada 4 kişi yaşamını yitirdi.
HDP'li Baydemir'e hapis cezası!
Halkların Demokratik Partisi Osman Baydemir ile ilgili karar belli oldu.
İstanbul'da terör operasyonu: 7 gözaltı
İstanbul'da PKK propangası yaptığı belirlenen 7 kişi gözaltına alındı.
Şehit savcı soruşturmasında gelişme!
Makamında şehit edilen savcı Mehmet Selim Kiraz ile ilgili soruşturmada gelişme kaydedildi.
Batman'da büyük patlama: 8 kişi yaralandı
Batman Organize Sanayi Bölgesi'nde büyük bir patlama meydana geldi.