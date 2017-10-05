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Kadir Topbaş'tan kritik ziyaret!

Kadir Topbaş'tan kritik ziyaret!.11904
  • Giriş : 05.10.2017 / 12:09:00

Eski İBB Başkanı Kadir Topbaş'tan kritik ziyaret gerçekleştirdi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden istifa eden Kadir Topbaş, yeni başkan Mevlüt Uysal'ı makamında ziyaret etti.

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