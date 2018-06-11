Kadirov: Salah, dünyanın en büyük futbolcusu
Çeçenistan Cumhuriyeti lideri Ramazan Kadirov, yıldız oyuncu Mo Salah ile görüştü. Kadirov, Salah'ın dünyanın en iyi futbolcusu olduğunu söyledi.
Çeçenistan lideri Ramzan Kadirov, FIFA 2018 Dünya Kupası öncesinde Grozni’de antrenman yapan Mısır milli takımını ve Mısırlı yıldız futbolcu Muhammed Salah’ı sıcak bir şekilde karşıladı. Omzundaki sakatlık nedeniyle antrenmana katılamayan ancak stadyumda olan Salah, Kadirov’la bir araya geldi.
Mısırlı millilerle ilgili ne düşündüğü sorulan Kadirov “Bence dünyanın en güçlü takımlarından biri. Muhammed Salah da dünyanın en iyi futbolcusu ve tümüyle harika bir insan” dedi.
Futbolcular kente geldiklerinde de Kafkas dansı olarak bilinen geleneksel ‘leginka’ dansı ile karşılanmıştı.
Şampiyonlar Ligi finalinde 32 gol atan Salah, ‘Dünyanın en iyi futbolcusu’ unvanı konusunda Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo ve Arjantinli futbolcu Lionel Messi’nin rakibi.
SPUTNİK
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