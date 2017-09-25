Kadri Gürsel'e tahliye
Cumhuriyet davasında taleplere ilişkin görüşü sorulan duruşma savcısı Hacı Hasan Bölükbaşı, Ahmet Şık, Murat Sabuncu ve Kadri Gürsel'in de arasında olduğu 6 tutuklu sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti. Savcının talebinin ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti tutuklu sanıklar; Ahmet Şık, Murat Sabuncu, Akın Atalay, Emre İper ve Ahmet Kemal Aydoğdu'nun tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Kadri Gürsel'in ise tahliye edilmesine karar verildi.
Cumhuriyet gazetesi yazar, yönetici, muhabir ve çalışanlarının yargılandığı davanın 3'üncü duruşması bugün Çağlayan Adliyesi'nde görüldü.
Duruşma savcısı Hacı Hasan Bölükbaşı, Ahmet Şık, Murat Sabuncu ve Kadri Gürsel'in de arasında olduğu 6 tutuklu sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti. Mahkeme savcının görüşüne karşı sanık ve avukat beyanlarıyla devam etti.
ARA KARAR AÇIKLANDI: KADRİ GÜRSEL'E TAHLİYE
Savcının talebinin ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti tutuklu sanıklar; Ahmet Şık, Murat Sabuncu, Akın Atalay, Emre İper ve Ahmet Kemal Aydoğdu'nun tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Kadri Gürsel'in ise tahliye edilmesine karar verildi.
Mahkeme tahliye taleplerinin değerlendirilmesi için 22.30'a kadar ara verdi. Kadri Gürsel'in ise tahliye edilmesine karar verildi.
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