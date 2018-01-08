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Kağıt parada virüs tehlikesi!

Kağıt parada virüs tehlikesi!.22095
  • Giriş : 08.01.2018 / 08:34:00

Kağıt paralarla yayılan virüs tehdidi ile ilgili bakanlık harekete geçti.

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Sağlık Bakanlığı, kağıt paralardaki virüslerle ilgili hazırladığı raporda tehlikeye dikkat çekti. Bakanlık İç Anadolu Bölgesi'nde daha çok kadınlarda görülen grip virüsüne karşı halkı uyardı.

Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Daire Başkanlığı’nın hazırladığı rapora göre, grip şikâyetleriyle acil servislere başvuru yapan sayısı artarak devam ediyor.

Vatandaşların bu yıl gribe erken ve hazırlıksız yakalandığını belirten Sağlık Bakanlığı Grip Bilim Komisyonu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, şu tavsiyelerde bulundu: “Toplu kullanım alanlarında hijyene dikkat edilmeli.

Bir lokanta masasına dokunan grip hastasının virüsü 30 dakika boyunca masada kalabiliyor. Kâğıt para ise ciddi bir virüs taşıyıcısı olarak 3 gün boyunca virüs taşıyabilir. Uyku düzeninizi değiştirmeyin, yeme alışkanlıklarınızda büyük farklılıklara izin vermeyin, sigara dumanını solumayın.”

HABERTURK

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