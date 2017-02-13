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Kağıthane'de bir markete molotoflu saldırı!

Kağıthane'de bir markete molotoflu saldırı!.16891
  • Giriş : 13.02.2017 / 21:52:00

İstanbul Kağıthane'de bulunan bir markete yüzleri maskeli kişiler tarafından molotoflarla saldırı düzenlendi.

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İstanbul'un Kağıthane ilçesindeki bir markete molotoflu saldırı düzenlendi. Yüzleri maskeli kişiler tarafından gerçekleştirildiği bilinen saldırının ardından dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, Kağıthane Çağlayan Mahallesi Vatan caddesi üzerinde saat 20.00 sıralarında gerçekleşti. İddiaya göre, yüzleri maskeli 5 kişi önce etrafa havai fişek attı, bir aracın altına el yapımı patlayıcı bıraktı ve içerisinde müşteri ve çalışanların olduğu bir markete molotof kokteyli atarak olay yerinden kaçtı. Durumu gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çevredeki vatandaşlar markette bulunanları arka kapıdan dışarıya çıkardı. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de soğutma çalışması yaptı. Dumandan etkilenen bir market çalışanı, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Olayda can kaybı olmazken bir araçta maddi hasar oluştu.

Olay yeri inceleme ekipleri, market ve çevresinde inceleme yaptı. Polisin kaçan saldırganları yakalamak için çalışmaları devam ediyor.

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