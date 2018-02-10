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Kahraman: İsmi Recep Tayyip Erdoğan olsun

Kahraman: İsmi Recep Tayyip Erdoğan olsun.33585
  • Giriş : 10.02.2018 / 15:17:00
  • Güncelleme : 10.02.2018 / 16:58:18

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman, Çamlıca Camii’ne Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın adının verilmesini önerdi.

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TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Üsküdar'a büyük hizmetler yaptığını söylediği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isminin Çamlıca Camii'ne verilmesini önerdi.

Üsküdar Belediyesi tarafından düzenlenen 4'üncü Üsküdar Kitap Fuarı başladı. Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen fuarın açılış törenine TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez ve yönetmen Semih Kaplanoğlu ile çok sayıda kitapsever katıldı.

Açılışta konuşan TBMM Başkanı Kahraman, eskiden kongrelerin spor salonlarında yapıldığını, şimdi ise kongre ve kültür binalarının yaygınlaştığını kaydederek, “Ne kadar güzel bir şey, ne güzel gelişme. Cumhurbaşkanımızın damgasını vurduğu yerlerden birisi Türkiye’de olduğu gibi Üsküdar’dır. Ve inşallah Çamlıca’daki caminin adı ‘Recep Tayyip Erdoğan Camii’ olur. Kendinin kabul edeceğini zannetmiyorum ama zorlayalım. Bu isim uygun değil mi? Oyunuza sığınıyorum. Kabul edenler ve kabul edenler? Saf demokrasi bu, oylama böyle yapılır” sözleri üzerine salondaki kitapseverler alkışladı.

TGRT

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