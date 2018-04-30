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Kahraman itfaiyeci gözyaşlarıyla uğurlandı

Kahraman itfaiyeci gözyaşlarıyla uğurlandı.24796
  • Giriş : 30.04.2018 / 15:22:00

Fatih'te çıkan bir yangında yaşamını yitiren kahraman itfaiyeci gözyaşlarıyla uğurlandı.

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Sepet Beşik

Fatih'te bir otelde çıkan bir yangında görevini yaparken hayatını kaybeden itfaiye eri Taner Çebi'nin cenaze töreninde duygu dolu anlar yaşandı. Kahraman itfaiyeci gözyaşlarıyla uğurlandı.

Fatih'te bir otelde çıkan yangında şehit olan itfaiye eri Taner Çebi için İtfaiye Daire Başkanlığı önünde tören düzenlendi.

Habertürk Haber Merkezi'nin edindiği bilgilere göre, şehidin naaşı itfaiye aracında taşınırken meslektaşları uzun süre siren çaldı. Şehidin küçük kızı babasının naaşının taşındığı itfaiye aracına bindirildi. Şehit itfaiyecinin yakınları ve çalışma arkadaşları gözyaşlarını tutamadı. Çebi ailesi için iki ambulans hazır tutuldu.

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