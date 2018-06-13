Kahramanmaraş'ı sel aldı
Kahramanmaraş'ta aniden bastıran şiddetli yağmur sele neden olurken, yükselen su nedeniyle bazı yollar kapatıldı, çok sayıda araç ise mahsur kaldı.
Akşam Saatlerinde Başlayan Şiddetli Yağış Nedeniyle Bazı Yollar Ulaşıma Kapandı. Kaldırım Taşları Yerinden Oynadı, İstinat Duvarları Çöktü.
Tarihi Kapalı Çarşıda Dükkânları Sel Bastı. Dükkân Sahipleri Kepenkleri İndirdi. Kovalarla Sel Suyunun İş Yerlerine Girmemesi İçin Çabaladı.
Dere Pazarında Araç İçerisinde Aile Varken Otomobil Sel Sularında Sürüklendi.
TRT
DİĞER HABERLER
Almanya'dan açıklama: Somut bilgi yok
Alman hükümetinden, Adil Öksüz ile ilgili çarpıcı bir açıklama geldi.
Ünlü sanatçı Filiz Akın'ın durumu kötüleşiyor
Ünlü sanatçı Filiz Akın'ın durumunun kötüleştiği haberi geldi.
Zonguldak'ta kripto FETÖ operasyonu
FETÖ soruşturması kapsamında Zonguldak'ta operasyonlar düzenlendi.
Survivor'da bu hafta elenen isim kim oldu?
Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor'da bu hafta elenen isim kim oldu?