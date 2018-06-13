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Kahramanmaraş'ı sel aldı

Kahramanmaraş'ı sel aldı.32100
  • Giriş : 13.06.2018 / 17:26:00
  • Güncelleme : 13.06.2018 / 17:37:42

Kahramanmaraş'ta şiddetli yağmur vatandaşa zor anlar yaşattı.

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Sepet Beşik

Kahramanmaraş'ta aniden bastıran şiddetli yağmur sele neden olurken, yükselen su nedeniyle bazı yollar kapatıldı, çok sayıda araç ise mahsur kaldı.

Akşam Saatlerinde Başlayan Şiddetli Yağış Nedeniyle Bazı Yollar Ulaşıma Kapandı. Kaldırım Taşları Yerinden Oynadı, İstinat Duvarları Çöktü.



Tarihi Kapalı Çarşıda Dükkânları Sel Bastı. Dükkân Sahipleri Kepenkleri İndirdi. Kovalarla Sel Suyunun İş Yerlerine Girmemesi İçin Çabaladı.

Dere Pazarında Araç İçerisinde Aile Varken Otomobil Sel Sularında Sürüklendi.



TRT

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