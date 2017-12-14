Kahramanmaraş'ta 3.5 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 3.5 büyüklüğünde meydana gelen depremde can ve mal kaybı meydana gelmezken, konuya ilişkin Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan açıklama geldi.
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) deprem Dairesi'nin merkez üssünü Pazarcık ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 15:56'da meydana geldi. Yerin 10 kilometre derinliğinde olan deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve deprem Araştırma Enstitüsü ise, depremin merkez üssünü Gaziantep'in Şehitkamil İlçesi'ne bağlı Serintepe Mahallesi, büyüklüğünü ise 3,4 olarak açıkladı.
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