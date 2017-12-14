Facebook Twitter Rss

Kahramanmaraş'ta 3.5 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta 3.5 büyüklüğünde deprem.19030
  • Giriş : 14.12.2017 / 17:48:00

Kahramanmaraş'ta 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 3.5 büyüklüğünde meydana gelen depremde can ve mal kaybı meydana gelmezken, konuya ilişkin Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan açıklama geldi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) deprem Dairesi'nin merkez üssünü Pazarcık ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 15:56'da meydana geldi. Yerin 10 kilometre derinliğinde olan deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve deprem Araştırma Enstitüsü ise, depremin merkez üssünü Gaziantep'in Şehitkamil İlçesi'ne bağlı Serintepe Mahallesi, büyüklüğünü ise 3,4 olarak açıkladı.

TÜRKİYE

Beştepe'den Kudüs için açıklama!

Trump'ın oğlu o soruşturmada ifade verdi!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Meteoroloji'den buzlanma ve don uyarısı

Meteoroloji'den buzlanma ve don uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden buzlanma ve don uyarısı geldi.

Meteoroloji'den İstanbul'a fırtına uyarısı!

Meteoroloji'den İstanbul'a fırtına uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul ile ilgili açıklama yaptı.

 

Kahramanmaraş'ta 3.8 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta 3.8 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Meteoroloji'den İstanbul için uyarı!

Meteoroloji'den İstanbul için uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbullu vatandaşları uyardı.

 

Dünyanın ilk kafa nakli başarıyla tamamlandı

Dünyanın ilk kafa nakli başarıyla tamamlandı

Dünyanın ilk kafa nakli başarıyla tamamlandı. Nakil, bir ceset üzerinden gerçekleştirildi.

İstanbul için kar uyarısı geldi!

İstanbul için kar uyarısı geldi!

Uzmanlar, İstanbul ile ilgili kışın ilk kar açıklamasını yaptı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya