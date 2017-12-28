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Kahramanmaraş'ta 3,5 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta 3,5 büyüklüğünde deprem.13895
  • Giriş : 28.12.2017 / 11:47:00

Kahramanmaraş'ta 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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Büyüyen Beşik

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 3,5 büyüklüğündeki deprem vatandaşların korkulu dakikalar yaşamasına neden oldu. Konuya ilişkin Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi'nden açıklama geldi.

Büyüklüğü 3.5 olarak ölçülen ve yerin 7.5 kilometre altında meydana gelen depremde can ve mal kaybı olmadı.

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