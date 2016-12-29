Kahramanmaraş'ta belediyeye operasyon
FETÖ soruşturması kapsamında Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nde daha önce açığa alınan 27 kişi gözaltına alındı.
Operasyon sonrası gözaltına alınan 27 şüphelinin sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldüğü bildirildi.
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, haklarında gözaltı kararı verilen Büyükşehir Belediyesinde daha önce açığa alınanlar ile halen görevde bulunan bazı idarecilerin de aralarında bulunduğu 27 şüphelinin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.
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