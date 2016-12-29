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Kahramanmaraş'ta belediyeye operasyon

Kahramanmaraş'ta belediyeye operasyon.18868
  • Giriş : 29.12.2016 / 10:25:00

Kahramanmaraş'ta 27 belediye çalışanının gözaltına alındığı öğrenildi.

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FETÖ soruşturması kapsamında Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nde daha önce açığa alınan 27 kişi gözaltına alındı.

Operasyon sonrası gözaltına alınan 27 şüphelinin sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldüğü bildirildi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma  kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, haklarında  gözaltı kararı verilen Büyükşehir Belediyesinde daha önce açığa alınanlar ile  halen görevde bulunan bazı idarecilerin de aralarında bulunduğu 27 şüphelinin  adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

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